Juric: “Belotti se vuole restare a Torino deve sedersi con la società e firmare”

In occasione della vigilia della sfida casalinga contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa Ivan Juric, il quale si è soffermato anche sulla delicata questione legata al futuro di Andrea Belotti: “Con Belotti parlo di tutto, per me devono sedersi e lui deve firmare, basta. Mi sembra un gioco da bambini, è la mia sensazione. Ho visto in lui che può dare molto di più rispetto a questa stagione: è stato difficile a livello di infortuni, ma è un giocatore che può dare tanto a livello calcistico. Per me, devono sedersi, parlare e mettersi d’accordo. Alla fine è molto semplice, se vogliono”

FOTO: Juric-Twitter-torino