Juric: “Belotti può fare un grande finale di stagione. Pjaca? Abbiamo fatto un po’ di casino”

È terminato 1-1 il derby della Mole. Così Juric in sala stampa: “Ci è mancato il colpo, un po’ più di lucidità davanti alla porta e l’avremmo portata a casa. Belotti ha fatto una bella partita, con anche il gol. Lui deve pensare di stare bene e fare un grande finale di stagione. La squadra gioca bene e crea occasioni. A fine anno deciderà poi con calma. La squadra è in fase di crescita, siamo partiti da un livello molto basso su tutto. Mi hanno rammaricato le ultime due partite, oggi abbiamo giocato con grande personalità affrontando la Juve a viso aperto e dominando per larghi tratti. Ora dobbiamo fare più partite così. Pjaca? Abbiamo fatto un po’ di casino noi, niente di che. È stato un equivoco”.

FOTO: Sito Torino