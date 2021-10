Juric: “Belotti non è ancora al top della forma, va gestito bene”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’anticipo di stasera contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto tante belle prestazioni fino a questo momento, a volte abbiamo raccolto buoni risultati e altre volte no. La partita di oggi sarà molto tosta, cercheremo di giocare bene e di portare a casa i tre punti.

Belotti? Non è ancora in condizioni ottimali, credo serva portarlo al massimo della forma con i tempi giusti: è un calciatore importante per noi, non bisogna farlo giocare troppo. Va gestito bene”.