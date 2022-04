Juric: “Belotti? Non credo che giocherà dall’inizio. Bremer in dubbio”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani sul campo dell’Empoli, ecco le dichiarazioni di Ivan Juric, tecnico del Torino: “Vorrei che la squadra continuasse a crescere e a portare avanti una striscia positiva. Chi giocherà in porta? Penso che Berisha stia facendo bene, ha avuto un problema e non ha giocato con lo Spezia e allora con l’Atalanta ho scelto Vanja per il gioco con i piedi.

Belotti? Non penso giocherà dall’inizio. Sanabria ha fatto due partite splendide, anche con una squadra fisica come l’Atalanta, arrivava da un infortunio e ne ha fatte due, domani la mia intenzione è dare l’opportunità a Pellegri. Praet? Arriva da un momento di inattività, vediamo. Pjaca? Non ci sarà certamente, non so bene ancora quali siano le sue condizioni. Izzo e Mandragora hanno recuperato, Pobega sta meglio, Bremer invece ha avuto un problema alla caviglia, Buongiorno o Zima potrebbero essere un’alternativa”.

Foto: Twitter Torino