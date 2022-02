Juric: “Belotti era mentalmente scarico, ora è cresciuto. Meritavamo di vincere, annullati Vlahovic e Dybala”

Soddisfatto a fine gara Ivan Juric dopo il pari nel derby della Mole: “Io al Gallo gli credo, ha detto che vuole finire la stagione al Toro e poi decidere con calma. Arrivava da momenti di delusioni ed era mentalmente scarico. Ora è cresciuto ed è tornato ad essere sé stesso, deve solo finire alla grande il resto del campionato. Oggi meritavamo di vincere, abbiamo avuto palle gol che non abbiamo sffutttato. Noi siamo migliorati tanto in tante cose da inizio anno, peccato per la flessione nelle ultime due partite perse. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo sulla destra, ma diciamo che abbiamo giocato con intelligenza e attenzione per tutta la gara. Dfensivamente siamo stati bravissimi, annullati sia Vlahovic che Dybala, hanno fatto pochissimo, e siamo andati sotto solamente su calcio d’angolo. Bremer è un grande difensore, è umile, un ragazzo stupendo che non molla mai, ci aiuta avere un giocatore così quando vai a pressare altissimo. Il nostro problema è solo quando abbassiamo il livello, li andiamo in difficoltà. Ora il derby ci deve dare questa forza che a volte perdiamo“, le sue parole a Dazn.

FOTO: Twitter Torino