Juric: “Ad inizio partita temevo l’Inter. Ma alla fine non mi è sembrata imbattibile”

Ivan Juric, tecnico dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko di misura a San Siro contro i nerazzurri.

Queste le sue parole: “Contro le grandi facciamo bene, ma non gol. Abbiamo perso di misura stasera, il derby, con il Milan. Manca un po’ tutto per alzare il livello, con le squadre meglio segniamo, appena si alza la difficoltà facciamo fatica sotto porta. So da dove siamo partiti, io vorrei venire qui con la sensazione di poter vincere, deve anche girarti bene. L’Inter crea almeno 20 occasioni da gol, oggi abbiamo provato a contenerla”.

Sul livello del Torino: “Siamo sempre più uniti, credono i ragazzi nel loro modo di giocare, nel modo di stare in campo e li posso solo che ringraziare. Nelle costruzioni e nei passaggi dobbiamo migliorare, non è facile trovare gente giusta per farlo, proveremo a farlo con chi c’è già. Pobega, Bremer, Lukic sono solo alcuni che sono cresciuti tantissimo”.

Sull’Inter: “Oggi avevo paura, ma alla fine l’Inter non mi è sembrata così imbattibile come in tv. Sarà per meriti dei miei ragazzi, i nerazzurri hanno sicuramente una mentalità vincente che Conte è stato bravo a creare in questo ambiente”.

Foto: Twitter Torino