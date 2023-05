Juric: “Abbiamo tanto da giocarci. Lo Spezia ha giocatori con caratteristiche che mi piacciono”

Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia, ecco le sue parole: “C’è tanto da giocarsi. La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così. Abbiamo fatto tante belle cose, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi passaggi. Altre volte sbagliavamo le occasioni per le parate degli avversari, mentre ora abbiamo mancato clamorosamente l’ultimo passaggio in 10-12 occasioni. Il gol si fa con la tecnica. Se non metti carattere e determinazione non c’è partita, per noi è sempre stato così. Quello non deve mancare mai”.

Miranchuk e Vlasic sotto esame: “No, siamo già molto soddisfatti di loro per come hanno giocato e per come si comportano. Abbiamo avuto sensazioni positive per tutti e due”.

La partita con lo Spezia?: “Abbiamo voglia di fare bene, sente che sta giocando bene e si diverte. Lo Spezia si gioca la salvezza e ha tanti valori, lo abbiamo visto all’andata: ha giocatori interessanti, hanno caratteristiche che mi piacciono e che sono europee di gamba e tecnica. Se sei sotto, non c’è partita: all’andata venivamo dalla coppa Italia e loro hanno vinto meritatamente. Dobbiamo sfruttare tutto e provare a vincere”.

Singo?: “A volte fa prestazioni di grande livello, è ottimo nella fase di ripartenza e difende bene, non soffre esterni forti. Ma deve migliorare nell’ultimo passaggio e sui cross: se fa il salto, diventa un quinto importantissimo. E’ un peccato vederlo arrivare così tante volte e non alzare il livello. E’ giovane, ci lavora e speriamo che ci arrivi”.

