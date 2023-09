Juric: “Abbiamo speso tanto con la Roma, oggi ci mancava carica agonistica”

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una partita controllando bene nel primo tempo e subendo niente. Mi aspettavo qualche accelerazione di più in attacco. Abbiamo subito gol al primo tiro e lì è diventato più difficile. Buongiorno ha sentito qualcosa. Abbiamo in questo momento solo tre difensori con Sazonov che è arrivato dalla Russia e deve imparare tante cose, sicuramente per noi Buongiorno dietro ci dà tanta sicurezza”.

Infine: “Mi è piaciuto Sanabria come seconda punta, molto meglio che come prima punta dopo. Penso che si possa fare di nuovo. La sensazione è che contro la Roma hanno speso tanto e non ho visto questa carica agonistica che ti faccia fare qualcosa in più in attacco”.

Foto: Twitter Torino