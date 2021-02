Juric: “Abbiamo pagato10 minuti fatti male”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha così commentato la sconfitta contro la Roma nel posticipo della 20a giornata di Serie A.

Queste le parole del tecnico: “Penso che siamo partiti anche bene non concedendo nulla. Poi abbiamo preso gol e abbiamo fatto male per i successivi 15 minuti. C’è stata poca concentrazione. Non si possono giocare dieci minuti così. Non so cosa volevate vedere voi. Ultimamente abbiamo iniziato a giocare meglio e nel secondo tempo qualche occasione l’abbiamo avuta. E’ andata così”.

Troppi complimenti fanno male? “Penso che la nostra realtà è molto piccola. Tifosi e giornalisti sono fuori di testa, non vedono quello che facciamo. Se i miei giocatori pensano a rilassarsi finisce male. E’ un campanello d’allarme, non deve succedere quanto visto oggi. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore si deve chiedere perché, non noi”.

Foto: Twitter Verona