Juric: “Abbiamo meritato di più del Milan. Siamo partiti con una situazione disastrosa”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ivan Juric ha analizzato il pareggio tra Torino e Milan: “Abbiamo fatto una grande partite, contro una squadra che in certi momenti mi è piaciuta tanta. Ho visto belle cose, è stata una battaglia e ritengo che il Torino abbia meritato di più, soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto per vincere.

Stiamo lavorando tanto su tecnica, gioco, ultimi passaggi e movimenti. Oggi ci sono state tante situazioni dove avremmo potuto fare di più, qui ci sono tanti ragazzi giovani che devono ancora imparare. Dunque il processo comprenderà lavoro e magari un po’ di qualità messa dentro.

Manca un giocatore d’amore, non so come definirlo. Uno che ci lega con ultimi passaggi e inserimenti, un profilo di questo tipo a mio avviso ci è mancato. La squadra è ottima su tante cose, ma questa è una possibilità che non abbiamo.

A inizio stagione c’era una situazione disastrosa: due anni con una salvezza all’ultima giornata, la fine di un ciclo con tanti giocatori che avevano già dato tutto, non è stato facile. Si è cercato di sfruttare determinati calciatori, tanti erano comunque della scorsa stagione, 2-3 sono nuovi. Era difficile dare identità ma la squadra ha lavorato ed è cresciuta, un po’ di fatica c’è ancora, come detto prima in merito alla qualità, ma i ragazzi hanno tanta voglia di dimostrare che sono forti e tosti“.

Foto: Twitter Torino