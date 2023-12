Juric: “Abbiamo fatto una partita completa. Europa? La classifica è corta, ma ho buone sensazioni”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 1-0 contro l’Empoli: “Oggi è stata una partita completa: nel primo tempo abbiamo cerato tanto, nel secondo siamo stati una squadra vera. Tutto quello che c’era da fare per vincere l’abbiamo fatto, non è stato assolutamente facile contro questo Empoli che ha vinto a Firenze e a Napoli. Se puntiamo all’Europa? Sono molto contento delle ultime 8 partite, vedo lo spirito giusto e la squadra gioca bene e ha fatto tanti punti. La classifica è corta, ma ho buone sensazioni. Speriamo di continuare così e di stare più su possibile”.

Poi ha proseguito: “E’ cambiata la mentalità e la voglia di allenarsi. Ora arrivo all’allenamento felice, tutti vanno forte. Lavoriamo sulle cose concrete e non parliamo delle cose ininfluente. Bisogna continuare così”.”Adesso va benissimo così. C’è stato un momento di tristezza, ma negli ultimi due mesi ci siamo ripresi e pensiamo a fare un bel campionato”.

Infine: “Se credo più all’Europa io o il Torino? Credo nei ragazzi, che fanno grandi partite. Ho nella rosa valori giusti. Ho giocatori ambiziosi e cercheremo di fare il massimo possibile”.

