Juric: “Abbiamo fatto passi in avanti. Pellegri deve ripartire dall’abc, ha perso tante cose”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa: “Lo Spezia ha fatto un gran girone di ritorno, sono una squadra di talenti e sono diventati competitivi. Thiago Motta ha creato un’ottima squadra, sono bravi. Penso che Pobega mancherà per un problema alla caviglia, vediamo oggi se migliora. Mandragora è pronto e sta bene, penso che giocherà dall’inizio.

La partita contro la Lazio? Abbiamo giocato una partita di livello alto, con personalità e livello alto. Abbiamo fatto passi in avanti per dominio, abbiamo abbinato aggressività e dominio: abbiamo concesso poco e creando tanto, anche se dispiace per il risultato. I ragazzi si sarebbero meritati altro dopo una gara del genere, la Lazio corre tanto e mi dispiace per il risultato.

Gioca Pellegri? O lui o Sanabria, non ho deciso. Pellegri deve partire dall’abc, ha perso tante cose: il periodo di infortuni non l’ha giovato, ma sta lavorando come un pazzo per bruciare le tappe e trovare la concentrazione. Ha fatto un gol di potenza, ce l’ha dentro così come l’attacco alla profondità. L’importante è che non ha problemi, con questa voglia arriverà. Sanabria ha fatto bene, è un dubbio. Pellegri per il post Belotti? Non abbiamo affrontato l’argomento, non lo so“.

Foto: Twitter Torino