Juric: “A Verona sarà difficilissimo. Dovbyk? Se gioca lo deciderò dopo l’allenamento di oggi”

Il tecnico della Roma Ivan Juric, reduce dalla vittoria di misura contro il Torino nel turno infrasettimanale, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Verona, sua ex squadra proprio come i granata. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Verona è un ambiente sempre positivo che spinge tanto per la squadra. Ha tanti giocatori ottimi, veloci e tecnici. Ha alternato prestazioni buone e meno buone, adesso arriva da un periodo di risultati negativi anche se nell’ultima hanno fatto bene pur rimanendo con un uomo in meno. Sicuramente avranno tanta voglia di riscattarsi, sarà come sempre a Verona una partita difficilissima”.

Juric parla poi delle condizioni della squadra, con specifica su Dovbyk: “Dovbyk vediamo oggi. Dovrebbe allenarsi e in base a quello decideremo, anche per gli altri uguale. Devo vedere chi ha recuperato e chi no e in base a questo fare delle scelte. Ieri non si è allenato”.

Foto: X Torino