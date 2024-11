Juric: “A Verona puniti da una sola ripartenza. Domani Hummels? Non so ancora se giocherà”

L’allenatore della Roma, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida di Europa League in programma domani contro l’Union Saint-Gilloise. E’ costretto già a scegliere tra campionato ed Europa?: “No, abbiamo bisogno delle vittorie in questo momento e ci concentriamo solo sulla partita di domani”. Troppi gol subiti a causa delle ripartenze: “Noi abbiamo subito solo un contropiede e siamo stati puniti. Firenze è stata una cosa non buona, Verona è stata una cosa diversa, siamo stati puniti da una sola ripartenza”.

E’ preoccupato di trovarsi in questa posizione di classifica?: “Assolutamente. Possiamo parlare anche della prestazione dell’altro giorno, ma ora servono i risultati. Ora gira così, dobbiamo resistere con le nostre idee e continuare”.

I Friedkin cosa le diranno?: “Non lo so, siamo in contatto. Vedono certe cose positive ma chiaramente non sono soddisfatti dei risultati .Mi sono trovato bene e ho sempre sentito fiducia, poi è chiaro che bisogna fare i risultati. Inutile girarci intorno”.

Hummels giocherà?: “Non lo so ancora”.

Foto: Instagram Roma