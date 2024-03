Juric: “A Napoli sarà dura, gli episodi saranno determinanti. Ecco come stanno Tameze e Vojvoda”

Alla vigilia della gara di campionato con il Napoli, in programma domani al Maradona alle ore 20.45, il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida agli azzurri. Le sue parole:

Che Napoli ha visto?

“Li ho visti meglio, lavorano su concetti che conoscevano. Sarà dura, gli episodi saranno determinanti.”

Come stanno Tameze e Vojvoda?

“Per Tameze ci vuole ancora tempo, Vojvoda rientra ed è completamente recuperato.”

Dovesse fare cambi in mezzo al campo, chi potrebbe mettere?

“Abbiamo Vlasic che eventualmente può farlo, poi Vojvoda ha fatto una partita in Nazionale in mezzo al campo. E poi stiamo provando molto Savva: non è pronto, ma ci può dare una mano perché è competitivo.”

E’ il momento migliore della sua carriera? E’ la sua migliore squadra?

“Ci mancano solo i risultati per dare un giudizio positivo. A Verona questo tipo di partite a volte lo vincevamo, si trovavano risorse e particolari che ti portavano a vincere anche contro le grandi. La squadra, dopo un inizio così così, è arrivata ad un’espressione di gioco molto alto. Per essere soddisfatti, avremmo dovuto fare il risultato: i dettagli non ci hanno permesso di chiudere il cerchio.”

