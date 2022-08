Juric: “A centrocampo e davanti siamo carenti. Se non dovesse arrivare nessuno, andiamo avanti e speriamo”

Il Torino si presenterà nella trasferta di Bergamo con sette punti in classifica, una partenza davvero buona per la squadra di Juric. L’allenatore del Toro presenterà la sfida contro l’Atalanta ultima gara, insieme a Bologna-Salernitana, della 4°giornata di Serie A.

Queste le parole del mister sull’inizio campionato, ottimo, dei granata: “Vogliamo mantenere positività e spirito, ce l’abbiamo già dalla coppa Italia. Il pensiero positivo ci ha spinti tanto, è stato bello avere tanti tifosi in trasferta: quando festeggi dopo le partite è una carica ulteriore, una spinta in più. Speriamo che ci sia sempre più entusiasmo e più gente”. Riguardo alla partita contro l’Atalanta: “Mi sembra che abbiano fatto una mezza rivoluzione nell’ultimo anno, hanno inserito gente con tecnica e dinamismo e si preparano a fare grandi cose. Stanno costruendo qualcosa di importante, è la mia sensazione. Gasperini sa che strada sta prendendo, vedo più palleggio e più qualità e ci sta lavorando. Vuole fare un calcio totale, in questo momento vedo grande qualità anche se ancora non violenti come in passato. Non hanno ritmi altissimi, ma comunque ritmi forti”, ha detto.

Juric ha speso due parole anche sul mercato fatto fino ad oggi: “A centrocampo e davanti siamo carenti di caratteristiche e cambi. Se non succedesse niente, andiamo avanti sperando che non ci siano problemi. E va bene così, ma dobbiamo sperare”.

Foto: Twitter Torino