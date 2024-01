Juric: “A Cagliari troveremo un ambiente infuocato. Assenti Ilic e Djidji”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, presentando l’anticipo di domani sera in casa del Cagliari: “La sosta è andata bene, ma non abbiamo recuperato tutti. Domani sarà una battaglia, sappiamo com’è l’ambiente di Cagliari. Hanno una spinta del pubblico impressionante e c’è un grande attaccamento alla squadra. L’ambiente sarà ancora più teso e infuocato dopo ciò che è successo. Dobbiamo rispondere come a Genova. Sono soddisfatto della squadra: a volte facciamo tre gol come contro il Napoli, altre volte troviamo difficoltà contro squadre più chiuse”. Sulle scelte di formazione: “Preferisco Sazonov in mezzo per caratteristiche, oggi decido. Djidji e Ilic non sono recuperati. Se Vlasic si esprime ai livello di ciò che è, lui fa gol o li fa fare ad altri. Ho un gruppo di 15-16 persone di altissimo livello, sia come calciatori che dal punto di vista umano. Zapata si sacrifica tanto e lo ha fatto anche a Genova”. Infine, un commento su Radonjic: “Non si è mai allenato con la squadra per problemi alla schiena e per altri problemi. Non sarà convocato. Secondo lui aveva mal di schiena, ora sta facendo con il preparatore”.

Foto: Twitter Torino