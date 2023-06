Juranovic: “Eravamo così vicini al trofeo. Abbiamo ancora l’amaro in bocca

Il difensore della Croazia Josip Juranovic ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la Spagna ai calci di rigore: “Entrambe le squadre hanno giocato molto bene, ma abbiamo ancora l’amaro in bocca. Eravamo così vicini al trofeo e alla fine non l’abbiamo vinto. Mi dispiace non aver tirato meglio quando ero in una buona posizione, ma ora bisogna voltare pagina. L’Europeo è il prossimo anno e abbiamo ancora partite di qualificazione da giocare. Dobbiamo tornare ancora più forti”.

Foto: Instagram Juranovic