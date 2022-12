Juranovic: “Complimenti all’Argentina, ci hanno analizzato bene contro il Brasile”

Si è concluso in semifinale il cammino della Croazia nell’edizione della Coppa del Mondo in Qatar. Josip Juranovic, terzino della Nazionale croata, ha commentato il ko in semifinale contro l’Argentina: “Penso che siamo entrati bene in partita, avevamo il controllo, ma ci è mancato il passaggio finale. Alcune situazioni ci hanno portato a subire un tiro in porta. Piccoli errori hanno portato la partita a prendere la direzione opposta. Mi congratulo con l’Argentina e gli auguro buona fortuna per la finale. Avevano anche un analista che deve averci studiato nella partita contro il Brasile”.

Foto: Instagram Juranovic