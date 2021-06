Junior Firpo, perché era troppo semplice non accostarlo al Milan

Junior Firpo va al Leeds, come anticipato stamattina dalla stampa spagnola. Traduzione: era troppo semplice non accostarlo al Milan, infatti non ci siamo esibiti, per una spiegazione elementare. Questa: Junior Firpo avrebbe lasciato il Barcellona soltanto per andare a giocare, è un talento della corsia mancina, e la sempre presenza in casa rossonera di un totem intoccabile come Theo Hernandez avrebbe chiuso qualsiasi porta. Infatti, la soluzione è già arrivata: Firpo andrà in Premier e potrà dimostrare il suo valore senza interferenze, almeno sulla carta, per il ruolo di titolare.

Foto: sito Barcellona