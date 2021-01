Junior Firpo, in Italia correva (e corre) solo il Milan. Tomori, l’attesa è finita: in arrivo

Un altro terzino per sostituire Andrea Conti passato al Parma. Il Milan sta lavorando con il Barcellona per Junior Firpo, ci sono stati contatti anche in giornata, con gli intermediari al lavoro. C’è apertura del Barcellona, la valutazione è di circa 20 milioni, il club rossonero continua a lavorarci, una cosa è sicura: per Junior Firpo in Italia correva soltanto il Milan.

Diciamo correva perché non è una trattativa semplice e passava (passa) attraverso la volontà del terzino di vivere una seconda parte della stagione alle spalle di un titolare indiscutibile come Theo Hernandez.

Aggiornamento su Tomori: perfezionati i tempi tecnici, il Chelsea sta vivendo un momento difficilissimo della stagione con sconfitte e ritardi in classifica che penalizzano non poco i grandi investimenti fatti sul mercato estivo. Ma c’è il via libera per il prestito del difensore centrale, con riscatto da stabilire, il Milan aspetta domani Tomori per le visite, l’attesa sta per finire.

Foto: Mundo Deportivo