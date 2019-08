Juninho: “Il mercato non è ancora finito. Cerchiamo profili adatti a noi”

Il direttore sportivo del Lione Juninho Pernambucano, ha parlato ai microfoni dei canali tematici della società francese, facendo un punto sul mercato. Ecco le sue parole: “La finestra di mercato non è ancora finita, cercheremo comunque di ottenere altri giocatori, anche se non abbiamo ancora deciso quale posizione. Siamo soddisfatti anche se non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso Ndombele, Mendy e Fekir, tre giocatori titolari”.

Foto: Sito Lione