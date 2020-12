Juninho: “A gennaio Depay e Aouar non partiranno. Stiamo giocando per grandi obiettivi”

Il ds del Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato ai media francesi del mercato in uscita del Lione, che vede grandi top player sulla via della cessione, tra cui Aouar e Depay.

Il ds brasiliano ha smentito qualsiasi tipo di cessione: “Ci sarà qualche cambiamento, ma solo per quei giocatori con cui avevamo già pianificato l’addio, come Jean Lucas. A quest’ultimo Rudi Garcia ha consigliato di andare via per giocare di più. I giocatori chiave non verranno spostati: vogliamo mantenere l’attuale livello e questa è per noi la cosa più importante. Nessuna possibilità, quindi, che Aouar possa lasciare l’OL a gennaio, così come Memphis Depay, nonostante un contratto in scadenza a giugno”.

Foto: Sito Lione