Julio Sergio su Marcos Leonardo: “Davanti alla porta è molto bravo, può andare alla Roma a gennaio”

Ai microfoni di TvPlay l’ex calciatore e ora agente Julio Sergio ha parlato della trattativa tra la Roma e Marcos Leonardo, che potrebbe andare in porto già a gennaio dopo la trattativa durante l’estate:

“Marcos Leonardo sa fare gol, è molto capace davanti alla porta. Per arrivare in Italia magari deve imparare tante cose a livello tattico, ma è un ragazzo intelligente. E’ 175 cm, non è altissimo, ma ha qualità tecnica e può essere grande alternativa per la Roma”.

“L’affare si può fare a gennaio. Io conosco benissimo il direttore del Santos e ho parlato anche con Thiago Pinto. Magari la Roma riesce a prenderlo o a gennaio o a luglio. Il Santos ha venduto due attaccanti: una punta e un esterno. Se cedevano anche Marcos Leonardo succedeva un casino. Hanno trovato l’accordo per essere ceduto o a gennaio o luglio 2024. Il ragazzo sta giocando bene, ha capito la situazione. Speriamo che andrà alla Roma, ma sicuramente andrà via”.

Foto: Instagram Marcos Leonardo