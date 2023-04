JULIO ENCISO, TALENTO PURO ALLA CORTE DI DE ZERBI

Nuovo talento pronto a spiccare il volo del grande calcio e a confermarsi in Premier. Parliamo di Julio Enciso, ala offensiva in forza al Brighton di De Zerbi, che nei giorni scorsi ha trovato la prima rete in Premier League con la compagine allenata dal tecnico italiano.

Enciso ha segnato nella sfida vinta 2-0 in casa del Bournemoth martedì scorso, dimostrando tutte le sue qualità. Un nuovo gioiellino che mister De Zerbi sta crescendo e coccolando, inserendolo sempre più spesso nella prima squadra, dopo aver cominciato la stagione con l’Under 23 del club.

Si tratta di un classe 2004, 19 anni compiuti il 22 gennaio. Paraguayano, approdato la scorsa estate al Brighton per 9 milioni di sterline, prelevato dal Libertad, club paraguayano.

Nato a Caaguazú, Enciso è cresciuto nel settore giovanile del Libertad, club della capitale paraguaiana Asunción, in cui è arrivato nel 2016. Ha iniziato la carriera più arretrato, in mediana, ma dopo essere stato spostato all’attacco ha impressionato nelle varie formazioni giovanili. Nel 2019 Enciso inizia ad allenarsi con la prima squadra bianconera sotto la guida di Leonel Álvarez.

Poco dopo l’arrivo di José Chamot sulla panchina del Gumarelo, l’attaccante debutta in prima squadra il 17 marzo 2019: a 15 anni, un mese e 25 giorni, diventa il giocatore più giovane a vestire la maglia del Libertad in una partita ufficiale.

Il 26 novembre 2020, invece, Enciso debutta in Coppa Libertadores, nel corso del match degli ottavi di finale contro i boliviani del Wilstermann, vinto 3-1: nell’occasione, subentra ad inizio ripresa e realizza, pochi istanti dopo, la prima rete dell’incontro. A 16 anni, 10 mesi e 4 giorni, diventa così il più giovane marcatore del torneo continentale.

Nel 2021, con quattro reti in 13 presenze, l’attaccante contribuisce alla vittoria del campionato di Apertura da parte del Libertad, che nella stessa stagione riesce anche ad arrivare fino alle semifinali della Coppa Sudamericana. Una volta iniziata la stagione 2022, Enciso avrà il privilegio di condividere il campo con l’ex Manchester City Roque Santa Cruz, 40 anni, si è trasferito al Libertad dall’Olimpia alla fine del 2021, una vera e propria leggenda per il calcio paraguayano.

Lascia il Libertad nell’estate 2022, prelevato dal Brighton. Conclude la sua esperienza in patria con il totale di 68 presenze, 21 gol e 8 assist. Passa al Brighton, dove inizialmente con Potter non trova spazio in prima squadra e fa parte dell’Under 23. Con i giovani, comunque, dimostra un talento clamoroso, con 4 presenze, 3 gol e un assist. Potter viene cambiato, chiamato dal Chelsea dopo poche settimane e al Brighton arriva De Zerbi, che immediatamente lo inserisce in prima squadra. Fa il suo esordio nella massima serie inglese, a 18 anni, il 28 ottobre 2022, sostituendo Adam Lallana al 65º minuto dell’incontro con il Chelsea, proprio di Potter, vinto per 4-1 dal Brighton.

Conta un altro paio di presenze da subentrato prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Ma dal 2023, è in pianta stabile in prima squadra e parte spesso da titolare della compagine di De Zerbi. Conta 9 presenze in Premier ad oggi. E lo scorso 4 aprile la gioia del primo gol.

Conosciamo meglio le sue caratteristiche. Enciso è un’ala destra d’attacco, agile, con buon fiuto del gol e abile nel dribbling, utilizzabile anche sulla fascia opposta o in posizione più centrale, da trequartista. Ha dichiarato di ispirarsi principalmente al connazionale Óscar Cardozo, di cui è stato compagno di squadra durante il suo periodo al Libertad. Nel 2021, è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2004, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

A 19 anni, Enciso conta già 10 presenze nella nazionale maggiore del Paraguay. Dopo aver rappresentato il Paraguay a livello giovanile con la formazione Under-15, nel giugno del 2021 Enciso viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore dal CT Eduardo Berizzo, in vista della Copa América di quell’anno.

Quindi, debutta con l’Albirroja il 14 giugno seguente 2021 subentrando a Gabriel Ávalos all’87º minuto della partita contro la Bolivia, primo incontro della fase a gironi della competizione continentale: a 17 anni, 4 mesi e 24 giorni, l’attaccante diventa così il quarto debuttante più giovane nella storia della nazionale paraguaiana.

Si tratta di un elemento dal grande talento, con doti spiccatamente offensive e che con un tecnico che predilige questi tipi di giocatori, così dotati, come De Zerbi, può davvero crescere ulteriormente e diventare un futuro crack del calcio internazionale. L’età è dalla sua, a soli 19 anni, Enciso è pronto a prendersi le scene.

Foto: twitter Brighton