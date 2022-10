Julio Cesar: “Onana è l’uomo giusto. Handanovic deve lavorare per recuperare il suo posto, è così che si vive”

Ai microfoni di Sportitalia, l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar è tornato sulla partita di ieri contro il Barcellona, soffermandosi anche sull’avvicendamento Onana-Handanovic: “E’ stata una bella partita. C’è il sapore un po’ amaro per il finale, la gara dopo il 2-3 sembrava risolta ma il Barcellona è il Barcellona sempre. Onana uomo giusto? E’ un grandissimo portiere, è giovane e ha margine di crescita molto ampi. Ma Samir deve lavorare per recuperare il suo posto, è così che si vive. La cosa più importante per un capitano come Samir è fare ciò che sta facendo, ovvero avere sempre un comportamento esemplare”.

Foto: sito Famengo