Julio Cesar: “L’Inter del Triplete rimarrà nella storia del calcio, era il sogno di Moratti e dei tifosi”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter campione d’Europa con José Mourinho, ha parlato della sua carriera ospite della pagina Facebook di Eleven Sports Portugal: “La Champions dell’Inter è stata la ciliegina sulla torta di tutti gli investimenti che Massimo Moratti ha fatto nel club. Ha realizzato il suo sogno, ma anche quello di molti tifosi dell’Inter che hanno aspettato 45 anni per vedere il club laurearsi campione d’Europa.Rimarrà nella storia. Ogni giocatore di quella rosa ha scritto il suo nome nella storia del club. In quella Inter ci siamo spogliati di tutte le vanità e abbiamo remato nella stessa direzione”.

Foto: Inter Twitter