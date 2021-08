Julio Cesar: “Inter, sarà difficile trovare sostituti all’altezza di Lukaku e Hakimi”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha parlato ad Amazon Prime Video sulla prossima Champions, parlando anche della situazione in casa Inter, con le cessioni di big importanti come Hakimi e Lukaku, quest’ultimo orai imminente.

Queste le sue parole: “Questa situazione dell’Inter è dettata da un problema finanziario, che il Covid ha inoltre accentuato. L’Inter deve rispettare il fair play finanziario. Conte è un allenatore che mi piaceva tanto, con la mentalità giusta e ha vinto lo Scudetto. Sarebbe stato importante ripartire da un progetto vincente e dalla rosa così com’era, ampliandola con qualche altro innesto. Già la perdita di Conte è stata importante ma si è riusciti a cancellarla ingaggiando con un ottimo tecnico come Simone Inzaghi. Lukaku ha fatto una stagione bellissima ma quando a un club nella situazione dell’Inter arriva un’offerta del genere è difficile rifiutarla. E lo stesso discorso vale per Hakimi. Spero adesso che l’Inter possa andare sul mercato per sostituirli, ma trovare sostituti all’altezza sarà molto difficile”.

Foto: Twitter Inter