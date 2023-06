Julio Cesar incoraggia Onana: “Gli auguro di fare una parata che salvi la finale”

Rilancio da portiere a portiere: Julio Cesar incoraggia Onana a più riprese. Il portiere del Triplete al suo illustre successore, e attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport ha augurato: “di fare una parata che salvi una finale, come quella mia su Robben a Madrid. E poi di guardare i suoi compagni segnare due gol. Spero che tutta questa squadra, come la nostra, rimanga nella storia: crediamoci!”.

Mentre ai microfoni di Sky così lo ha difeso: “Per essere un portiere dell’Inter o di un’altra big europea, devi avere personalità o devi trovare un altro mestiere. Onana si fa vedere tanto, però anche Samir Handanovic, pur essendo più introverso è diventato capitano dell’Inter”. Quindi ha spiegato: “A me non piace parlare di un solo portiere, con me è successo lo stesso con Francesco Toldo e Paolo Orlandoni che hanno avuto un’importanza enorme nello spogliatoio. Questo è il segreto di un gruppo vincente. Arrivare in finale al primo anno con l’Inter è bello, ma chiunque gioca in porta l’Inter può stare tranquilla”.

Fonte Foto: Inter Twitter