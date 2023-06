Julio Cesar: “Il City è favorito ma Inzaghi l’ha preparata bene”

Julio Cesar a poco più di un’ora dalla finale di Champions League ha risposto così alle domande di alcuni giornalisti: “Penso che per tutti i giocatori avere la possibilità di vivere una giornata come questa è meraviglioso. E ti rimane per tutta la vita. La sento difficile come tutte le finali, normale. Ma è una partita secca e tutto può accadere, dicono che il City sia favorito ma Inzaghi l’ha preparata bene”.

Foto: Julio Cesar Inter Twitter