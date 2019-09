Julio Cesar: “Conte è un vincente, ma non paragoniamolo a Mourinho”

Julio Cesar è stato indiscutibilmente uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo ciclo vincente dell’Inter, che riporta la mente a quello straordinario triplete conquistato nel 2010. Il portiere brasiliano ha parlato delle probabilità che questa nuova Beneamata possa tornare a trionfare e poi dei singoli come il suo omologo Handanovic e il tecnico Conte. Queste le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Nel derby ho visto un’Inter bella, tosta e organizzata. Il lavoro di Conte sta venendo fuori alla grande, lui è un tecnico che tende alla perfezione e i giocatori sembrano averlo capito. Non era scontato, è anche merito suo. Con Conte l’Inter resterà in tensione fino a fine campionato. È un vincente. Ma niente paragoni con Mourinho. I tifosi adorano Mourinho, perché ha fatto cose incredibili, spero che Conte possa seguirlo. Scudetto? Dopo 8 anni sarebbe anche ora. Tanti avevano dubbi su Conte, forse per il passato juventino. Discorsi senza senso: è un grande professionista e la maglia non c’entra. È un top. Handanovic, Godin, De Vrij e Skriniar singolarmente sono fortissimi. Se, come credo, riusciranno a fare reparto, saranno un blocco. Prima di dire che sono i migliori, però, devono vincere: servono i risultati, è il calcio. Handanovic è uno dei tre portieri più forti al mondo. Ha meno attenzione mediatica perché non è andato avanti in Champions, non ha avuto occasioni come altri. Ma chi lo conosce non ha dubbi. Lukaku ha il fisico bestiale e il senso del gol di un attaccante vero. Non è facile cambiare lingua, Paese, calcio e abituarsi velocemente, mi sembra che ci stia riuscendo. Una persona positiva: con le sue parole ha anche dato una sberla con educazione ai razzisti da stadio. Domenica ho visto cose incredibili in Atalanta-Fiorentina: bravo l’arbitro a fermare il gioco. Con le conoscenze di oggi è impossibile che ancora si discrimini per la pelle. È una sfida che il calcio sta combattendo da oltre vent’anni e che va vinta. Io farò l’agente, seguo corsi, studio e sto organizzando un’attività dove vivo a Lisbona“.

Foto: sito ufficiale Flamengo