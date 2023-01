Weigl sul suo futuro: “Vorrei restare qui. Per me la priorità è stare bene nel club in cui mi trovo”

Nel corso di un’intervista al portale tedesco Redaktion Netzwerk, Julian Weigl ha dichiarato di voler restare in Germania e non tornare al Benfica. Il calciatore, trasferitosi al Borussia Monchengladbach fino al termine di questa stagione, ha dichiarato: “Vorrei stare qui, sì. Per me la priorità è stare bene nel club in cui mi trovo, capire l’evoluzione del progetto e cosa vuole il mister da me, cioè se avrò o meno un ruolo importante nella squadra”.

Foto: Twitter Borussia Mönchengladbach