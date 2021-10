JULIAN ALVAREZ, UN ASSO CONTESO TRA LE BIG EUROPEE

Julian Alvarez è diventato in pochi mesi il miglior calciatore del campionato argentino, un 21enne attaccante del River Plate che si sta mettendo in mostra sempre più per le sue doti straordinarie.

Il suo contratto scade nel dicembre del 2022, motivo per cui in Europa ha una lista infinita di pretendenti, i Millonarios cercheranno di cederlo nella prossima estate per evitare di perderlo a zero a scadenza, la valutazione attuale è intorno ai 20 milioni di euro.

‘Araña’, ragno, è il suo soprannome “perché quando giocava sembrava avesse più di due gambe” a detta del fratello, Alvarez intanto si gode il suo successo in Argentina, ben conscio che presto potrà mostrare il suo talento a 360 gradi vestendo la maglia di una big del vecchio continente.

Foto: Twitter personale Alvarez