Julian Alvarez saluta il Manchester City: “Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”

Julian Alvarez è un nuovo attaccante dell‘Atletico Madrid, uno dei colpi di mercato di questa estate .

L’attaccante argentino, campione del Mondo, ha salutato su Instagram il Manchester City con cui ha vinto una Champions nel 2023 e due Premier League: “Oggi saluto questo meraviglioso club con tante emozioni. Sono stati due anni molto speciali. Durante questo periodo sono cresciuto e ho imparato molto come giocatore e come persona. Ai dirigenti e allo staff tecnico, grazie per la fiducia e il supporto. I vostri insegnamenti e la vostra visione mi hanno aiutato a svilupparmi alla grande. Ai miei compagni di squadra, grazie per ogni momento condiviso, per l’impegno e la dedizione in ogni allenamento e in ogni partita. Ho imparato molto da ognuno di voi e mi porto via ricordi e amicizie che dureranno per sempre. Ai tifosi, grazie di cuore per il grande sostegno e per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Sarò sempre molto orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia. Il Manchester City avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vi auguro tutto il successo in futuro e continuerò a sostenere il club ovunque. GRAZIE MILLE!”.

Foto: Instagram personale