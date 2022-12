Julian Alvarez punta Crespo: un gol per entrare nella storia dell’Argentina

Domani l’Argentina scenderà in campo contro l’Olanda per i quarti di finale della Coppa del Mondo. E Julian Alvarez potrebbe entrare nella storia Albiceleste. Infatti, il centravanti del Manchester City ha già segnato due gol in Qatar, alla sua prima apparizione con la maglia della Seleccion nella competizione mondiale. Un solo gol lo separa dalla storia dell’Argentina. Infatti, solo tre giocatori nella storia segnato nelle loro prime tre partite da titolari al Mondiale: sono Guillermo Stabile nel 1930, Oreste Corbatta nel 1958 e Hernan Crespo nel 2006.

Foto: Manchester City Instagram