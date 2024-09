Julian Alvarez lancia l’Atletico. Simeone lo coccola: “Calciatore speciale, è arrivato in un momento decisivo”

L’Atletico Madrid ieri sera ha vinto sul difficile campo del Celta Vigo. Julian Alvarez ha deciso la gara al 90′, lanciando i colchoneros al terzo posto, a -6 dal Barcellona, -2 dal Real.

Simeone ha parlato a fine gara, coccolando la stella argentina, ex Manchester City: “Julian? È un calciatore speciale. Abbiamo bisogno di tempo perché Julian e Alex trovino un’intesa. La squadra sta lavorando molto bene in difesa, collettivamente è molto buona, con pazienza, a parte il primo tempo a Vallecas. Ma dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo, nelle collaborazioni”, ha spiegato il mister argentino. Chiosando: “Julian è arrivato in un momento decisivo”.

Foto: Instagram Atletico