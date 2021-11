Julian Alvarez cala un poker: è sempre più un uomo mercato

Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate, nella notte si è reso assoluto protagonista nella partita che i Millionarios hanno giocato contro il Patronato. Un poker di pregevole fattura nel 5-0 che lancia ancora di più in vetta il River.

Per il classe 2000, 27 presenze e 15 gol in stagione, oltre ai 10 assist messi a referto. Il suo contratto con il River scade nel dicembre 2022 e il giovane Alvarez è sempre più uomo mercato. L’attaccante è seguito da diversi club italiani, su tutti Milan e Fiorentina, ma anche altre big europee sono sulle tracce del giocatore che sta incantando in Argentina.

Foto: Twitter personale