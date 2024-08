Julian Alvarez all’Atletico: c’è l’indizio social di Griezmann

Sembra tutto fatto per il grande colpo in attacco dell’Atletico Madrid, dopo l’addio di Morata al Milan. I colchoneros ingaggeranno Julian Alvarez, attaccante argentino del Manchester City, chiuso in Premier da Haaland. Una vera e propria risposta al Real Madrid che ha ingaggiato la super star Mbappé.

A dare un indizio social, sull’esito positivo della trattativa, è stato Antoine Griezmann, che su twitter ha pubblicato 3 emoticons, dando un indizio social ai tifosi dell’Atletico e a chi segue il calciomercato.

Infatti pochi minuti fa, il francese ha piazzato tre emoticon significative sul proprio profilo, tra cui l’immagine di un ragno. Guarda caso il soprannome di Julian Alvarez è la Araña, in spagnolo il ragno appunto.

🕷️ 😱😍 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 6, 2024

Foto: Instagram personale