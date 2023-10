Julian Alvarez: “A Istanbul si è avverato il sogno di ogni calciatore”

Durante l’intervista concessa a Olè, Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e della Nazionale argentina, è tornato a parlare della vittoria della Champions nella finale contro l’Inter: “Vincere la Champions League è quello che ogni giocatore sogna, come la Libertadores in Sud America. Averla giocata al primo anno, segnando gol nella fase a gironi e poi in semifinale contro in Real Madrid, aiuta molto a livello personale. Poi, vincere a Istanbul e alzare la Orejona è ciò che tutti sogniamo prima o poi”.

Foto: Instagram Alvarez