Jugovic: “Rabiot il più poliedrico, Luis Alberto svolta la partita”

Al rientro dalla sosta uno dei big match in Serie A sarà quello tra Juventus e Lazio, che si affronteranno all’Allianz Stadium nel match valido per la quarta giornata di campionato. Queste le parole del doppio ex Vladimir Jugovic, che intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul confronto tra Luis Alberto e Radio: “Ero una via di mezzo tra Rabiot e Luis Alberto. Avevo un piede, ma non ero un calciatore così offensivo come lo spagnolo. Allo stesso tempo, svolgevo compiti difensivi, ma non avevo la fisicità del francese. Era un altro calcio, ma penso che Rabiot si sarebbe ben inserito nel 4-3-3 che giocavamo con Lippi. Luis Alberto ai miei tempi sarebbe stato considerato un trequartista, un centrocampista offensivo che difficilmente veniva schierato in mediana. Come i “10” di una volta insomma. Entrambi sono importanti per le loro squadre: Rabiot è un uomo di equilibrio fondamentale, Luis Alberto ha la singola giocata di qualità che ti può svoltare una partita. Una magia, un gol o un assist dei suoi e la Lazio si trova in vantaggio, come è successo a Napoli. Entrambi sono funzionali al proprio allenatore, a voler essere pignoli Rabiot è forse il più poliedrico“.

Foto: Instagram Rabiot