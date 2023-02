Jugovic: “Quando si parla di Nantes penso a Vialli. La Juve deve scendere in campo con lo spirito di Gianluca”

Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, autore del rigore decisivo dell’ultima Champions dei bianconeri, del 1996, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al momento dei bianconeri in vista della sfida con il Nantes.

Queste le sue parole: “Se penso al Nantes mi viene in mente Vialli, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l’Ajax. La Juventus, dopo l’1-1 di Torino, domani deve scendere in campo a Nantes con lo spirito di Gianluca”.

Sulla gara di domani: “I bianconeri, nonostante il pareggio dell’andata, partono favoriti. Quando indossi la maglia della Juve sei obbligato a passare il turno. A me hanno sempre insegnato che in questo club non si scelgono gli obiettivi e non si fanno calcoli. Si gioca per arrivare in fondo a tutto. Sono convinto che la squadra di Allegri possa avere un ruolo da protagonista in Europa League”.

Foto: Instagram Paulo Sousa