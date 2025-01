Jugovic: “Koopmeiners deve solo sbloccarsi, le sue qualità non sono in discussione”

Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta portandosi anche verso la sfida di stasera contro il Milan.

Queste le sue parole: “La vittoria per 6-1 contro il Milan la metto tra le mie cinque migliori partite della carriera. Eravamo una Juve sempre affamata. Quella del 1997 è stata una gran partita di squadra e anche a livello personale: 2 gol, l’assist a Vieri. E di fronte avevamo il Milan di Berlusconi…Non so se la Juve sia dipendente da Vlahovic, ma i numeri sono quelli: 4 partite senza Dusan e mai una vittoria. In generale, fanno effetto i tanti pareggi. Ai miei tempi li avremmo vissuti come sconfitte. Io sono del partito che se acquisti un giocatore lo prendi com’è e non come vorresti che fosse. Dusan è un mio connazionale e gli auguro di vincere come ho fatto io alla Juve. Resto dell’idea che per costruire una squadra vincente siano indispensabili i centrocampisti totali, decisivi anche in zona gol”.