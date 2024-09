Jugovic: “Il centrocampo della Juve è forte. Koopmeiners può essere il colpo scudetto”

Vladimir Jugovic ex centrocampista della Juventus, autore del rigore decisivo dell’ultima Champions vinta dai bianconeri nel 1996,alla Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra allenata da Thiago Motta.

Queste le sue parole: “La fisicità di Thuram e Koopmeiners al top saranno preziosi per Douglas Luiz e per tutta la Juventus – ha sottolineato -. In questo momento, però, non sarebbe facile per nessun allenatore rinunciare a Locatelli, che sembra rinato rispetto al passato: merito suo e di un gioco che probabilmente ne esalta maggiormente le qualità.

Koopmeiners? Sono sempre difficili i paragoni. Koopmeiners mi sembra più offensivo, segna più di me. Il mio record stagionale sono stati 11 gol, lui ha chiuso a 15 nell’ultima stagione con l’Atalanta. È un gran bel centrocampista: se si conferma alla Juventus, può diventare un colpo scudetto. Vlahovic può arrivare a 30 reti? Perché no? Può essere l’anno giusto, glielo auguro. Ma la stagione di Dusan dipenderà anche da quella della Juventus”.

Foto: Instagram personale