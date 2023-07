Juanmi potrebbe lasciare il Real Betis: ha ricevuto una proposta dall’Arabia Saudita

Juanmi potrebbe presto lasciare la Spagna e il Real Betis: l’indiscrezione arriva da Il Mundo Deportivo, secondo cui l’attaccante classe 1993 sarebbe entrato nel mirino di un club arabo, che nei giorni scorsi ha inviato una proposta molto importante all’entourage del calciatore. Il club biancoverde non considera Juanmi incedibile, ma per lasciarlo partire chiede una cifra vicino agli 8 milioni di euro, la stessa somma che quattro anni fa pagò alla Real Sociedad per acquistare il calciatore.

Foto: Twitter Real Betis