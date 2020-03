Juanfran: “Preferisco tolgano lo stipendio a noi piuttosto che ai muratori”

Finalmente, nella giornata di ieri si è fermato anche il calcio turco, l’ultimo campionato ad arrendersi di fronte alla pandemia Coronavirus. Fra i calciatori che giocano nella Super League turca c’è anche Juanfran Moreno, difensore dell’Alanyaspor. Intervistato da El Desmarque, il calciatore spagnolo ha spiegato le misure prese dal Governo turco: “Confini, scuole, ristoranti, piscine e palestre sono stati chiusi da quando sono apparsi 20 infetti. Per il calcio, penso che la Lega abbia fatto la cosa giusta, dobbiamo cercare di prendere tutte le precauzioni possibili. I giocatori volevano fermarsi e finalmente abbiamo ottenuto ciò che volevamo. I risvolti economici che avrà la pandemia sui club? Preferisco che i salari vengano portati via ai calciatori e non ai muratori, come mio cugino e mio padre.”

Foto: CNN Turchia