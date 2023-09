JUAN MANUEL CRUZ, UN FIGLIO D’ARTE A VERONA

Dopo aver raggiunto la salvezza in Serie A battendo lo Spezia nello spareggio di fine stagione, l’Hellas Verona ha iniziato al meglio il proprio percorso ottenendo sei punti nelle prime tre gare di Serie A: prima battendo l’Empoli in trasferta, poi sconfiggendo la Roma al Bentegodi. Un inizio confortante in vista dell’obiettivo stagionale, che ora il tecnico Baroni potrà cercare di centrare grazie ad una nuova freccia al proprio arco: a Verona è arrivato infatti Juan Manuel Cruz, attaccante argentino classe 1999, figlio del “Jardinero” Cruz, che in Serie A è passato per Bologna, Inter e Lazio. Il figlio d’arte arriva in Serie A all’età di 24 anni, dopo essere nato e cresciuto tra le fila del Banfield, club argentino con cui è riuscito a esordire in prima squadra, superando le quaranta partite in Superliga e mettendo a referto otto reti nel campionato argentino. All’inizio della carriera le premesse del ragazzo erano più che interessanti, dimostrate nello specifico nel Torneo de Reserva 2019/2020, che lo videro andare a segno per nove volte. In un reparto offensivo che al momento offre Bonazzoli, Djuric, Braaf ed Henry, l’argentino potrà fornire un’alternativa in più alla fase offensiva scaligera. Con un’altezza di 184cm, ciò che spicca è la buona tecnica di base, associata alla capacità in fase di controllo del pallone e alla velocità con cui riesce a muoversi al netto della stazza. Raccogliendo le parole dell’ex allenatore Javier Sanguinetti, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, parliamo di “un calciatore intelligente, in grado di adattarsi sia al cambio di Paese che al nuovo tipo di calcio giocato“. Nonostante un’altezza simile a quella del “Jardinero“, con pochi centimetri in meno rispetto al padre, Juan Manuel preferisce svariare maggiormente sul fronte offensivo, cercando di dare meno punti di riferimento alla fase difensiva avversaria. In una Serie A che al momento offre punti di riferimento argentini come Lautaro Martinez, Dybala, Simeone o Nico Gonzalez, Cruz è il terzo attaccante argentino che arriva in questa finestra di mercato, dopo Taty Castellanos alla Lazio di Sarri e Lucas Beltràn alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per fare bene i punti di riferimento non mancano, ma sarà importante anche il tempo che gli verrà concesso, e in questo senso la piazza veronese costituisce una grande opportunità: basti pensare ai tanti giovani che si sono affermati in Veneto, per poi spiccare il volo nella parte alta della classifica.

Foto: Instagram Juan Manuel Cruz