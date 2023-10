Juan Manuel Cruz debutta in Serie A 13 anni dopo l’ultima gara del padre nel 2010

Debutto in Serie A per Juan Manuel Cruz. Il ragazzo classe 1999 fa il suo esordio nel massimo campionato a distanza di 4908 giorni dall’ultimo match del padre, Julio Ricardo Cruz, quando giocò la maglia della Lazio, il 25 aprile 2010 contro il Genoa a Marassi. Dopo oltre 13 anni, un nuovo Cruz torna a giocare in massima serie A.

Foto: twitter Verona