Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: “Il nostro piacere deve essere quello di vincere, dopo una brutta sconfitta a Roma vogliamo riprenderci in casa in uno stadio pieno, per chiudere al meglio il 2023 e iniziare alla grande il prossimo anno”.

Foto: Instagram Juan Jesus