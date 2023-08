Juan Jesus: “Triplete? Sognare non costa niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Girona, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha così parlato degli obiettivi per la prossima stagione: “È un sogno di tutti che abbiamo realizzato. Però io dico che voglio riempire la maglia, oltre allo scudetto con la Coppa Italia e la Champions League. Quello che posso mettere nella maglietta dell’anno prossimo lo voglio mettere. Questo scudetto, è bello, rimarrà nella storia ma non possiamo rimanere nel passato. Ci sarà lo scudetto che ci darà fiducia, comunque siamo tutti a zero punti e riproveremo a fare il bis“. E sul Triplete: “Sognare non costa niente, poi si mette il lavoro. Pedalare e fare il nostro meglio”.

Foto: Instagram Juan Jesus