Juan Jesus saluta Spalletti: “Il mio grazie arriva da lontano”

Con un post sul proprio canale Instagram, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha salutato così Luciano Spalletti. Ecco le sue parole: “Il mio grazie arriva da lontano. Basta guardare il video e leggere il labiale. Anni fa non vestivamo ancora questa maglia ma proprio a Napoli me lo urlasti a fine partita. Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello. Era tutto scritto. Grazie Mister”.

Foto: Instagram Juan Jesus